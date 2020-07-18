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Источник: «Химки» откажутся от кандидатуры Уолкапа

16:18
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Разыгрывающий «Жальгириса» Томас Уолкап вряд ли перейдет в «Химки». Сумма отступных за 27-летнего американца составляет 175 тысяч евро, что смущает российский клуб, сообщает в Twitter иснайдер Эмилиано Карчиа.

В сезоне-2019/20 Уолкап набирал в среднем 9,6 очка, 5,5 ассиста и 3,6 подбора за игру в Евролиге. Американец является шестым в Евролиге по итогам прошлого сезона по среднему количеству ассистов за игру.

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