Источник: «Химки» откажутся от кандидатуры Уолкапа

Разыгрывающий «Жальгириса» Томас Уолкап вряд ли перейдет в «Химки». Сумма отступных за 27-летнего американца составляет 175 тысяч евро, что смущает российский клуб, сообщает в Twitter иснайдер Эмилиано Карчиа.

В сезоне-2019/20 Уолкап набирал в среднем 9,6 очка, 5,5 ассиста и 3,6 подбора за игру в Евролиге. Американец является шестым в Евролиге по итогам прошлого сезона по среднему количеству ассистов за игру.