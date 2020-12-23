Источник: Грег Монро ведет переговоры о расторжении контракта с «Химками»
Американский центровой Грег Монро в ближайшее время покинет «Химки». Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, написал в Twitter инсайдер Эмилиано Карчиа.
30-летний Монро перешел в подмосковный клуб в межсезонье-2020. Его взяли на зарплату более 1 миллиона евро.
В матчах Евролиги американец набирает 10,3 очка и 6,0 подбора, в рамках Единой лиги ВТБ — 16,0 очка и 6,8 подбора.
Отметим, что центровой Грег Монро не полетел с «Химками» на ближайший матч Евролиги против испанской «Валенсии».
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