Источник: Грег Монро ведет переговоры о расторжении контракта с «Химками»

Американский центровой Грег Монро в ближайшее время покинет «Химки». Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, написал в Twitter инсайдер Эмилиано Карчиа.

30-летний Монро перешел в подмосковный клуб в межсезонье-2020. Его взяли на зарплату более 1 миллиона евро.

В матчах Евролиги американец набирает 10,3 очка и 6,0 подбора, в рамках Единой лиги ВТБ — 16,0 очка и 6,8 подбора.

Отметим, что центровой Грег Монро не полетел с «Химками» на ближайший матч Евролиги против испанской «Валенсии».