Физиотерапевт усугубил травму экс-баскетболиста ЦСКА Аврамовича

Защитник «Дубая» Алекса Аврамович в результате действий физиотерапевта клуба усугубил травму колена, сообщил боснийский комментатор Эдин Авдич.

«Алекса выбыл на срок от восьми до 12 недель из-за травмы колена. Он получил повреждение из-за физиотерапевта. В это сложно поверить, но такое произошло», — цитирует Авдича Mozzart Sport.

По предварительной информации, физиотерапевт слишком сильно потянул 30-летнего серба за ногу.

В сезоне-2024/25 Аврамович играл за ЦСКА. Также на его счету выступления за «Партизан», «Эстудиантес», «Уникаху», «Варезе», «Борац» и ОКК.

В 2025 году Аврамовича признали лучшим дебютантом сезона в Единой лиге ВТБ. В составе ЦСКА он стал победителем турнира, а также завоевал Суперкубок Единой лиги.