Источник: Радонич станет главным тренером «Зенита»

20 января словенец Александер Секулич был отстранен от обязанностей главного тренера «Зенита». Временно исполняющим обязанности был назначен Максим Учайкин. Через три дня его сменил белорусский специалист Ростислав Вергун, который вошел в тренерский штаб клуба в качестве ассистента, временно выполняющего функции главного тренера.

Радонич с 2023 по 2025 год тренировал турецкий «Бахчешехир». Ранее он работал в «Будучности», «Црвене Звезде», «Баварии» и «Панатинаикосе».