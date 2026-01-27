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27 января, 22:18

Источник: Радонич станет главным тренером «Зенита»

Руслан Минаев

Черногорский специалист Деян Радонич станет новым главным тренером «Зенита», сообщает черногорское издание RTCG.

Согласно информации, соглашение с 55-летним тренером будет заключено до конца сезона-2025/26.

20 января словенец Александер Секулич был отстранен от обязанностей главного тренера «Зенита». Временно исполняющим обязанности был назначен Максим Учайкин. Через три дня его сменил белорусский специалист Ростислав Вергун, который вошел в тренерский штаб клуба в качестве ассистента, временно выполняющего функции главного тренера.

Радонич с 2023 по 2025 год тренировал турецкий «Бахчешехир». Ранее он работал в «Будучности», «Црвене Звезде», «Баварии» и «Панатинаикосе».

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