Источник: ЦСКА расторгнет контракт со Стрелниексом

ЦСКА намерен расторгнуть контракт с защитником Янисом Стрелниексом, сообщает sport24.gr.

Стороны будут договариваться о расторжении контракта. Латвийский защитник второй год подряд испытывает мышечные травмы, из-за чего не смог стать основным игроком в ЦСКА.

В минувшем сезоне Стрелниекс сыграл в 21 матче Евролиги, набирая в среднем 7 очков, делая 1,9 подбора и 2,0 передачи.

Стрелниекс перешел в ЦСКА летом 2019 года.