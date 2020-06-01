Источник: ЦСКА расторгнет контракт со Стрелниексом
08:44
ЦСКА намерен расторгнуть контракт с защитником Янисом Стрелниексом, сообщает sport24.gr.
Стороны будут договариваться о расторжении контракта. Латвийский защитник второй год подряд испытывает мышечные травмы, из-за чего не смог стать основным игроком в ЦСКА.
В минувшем сезоне Стрелниекс сыграл в 21 матче Евролиги, набирая в среднем 7 очков, делая 1,9 подбора и 2,0 передачи.
Стрелниекс перешел в ЦСКА летом 2019 года.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...