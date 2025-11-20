Баскетбол
Сегодня, 16:40

Источник: ЦСКА отказался обменивать Тримбла в «Олимпиакос»

Алина Савинова

«Олимпиакос» хотел арендовать разыгрывающего защитника ЦСКА Мело Тримбла, сообщает итальянский журналист Маттео Андреани.

По информации источника, армейцы отказали «Олимпиакосу» в сделке по 30-летнему американцу.

Отмечается, что греческий клуб одновременно вступил в переговоры с тремя европейскими командами с целью заполучить разыгрывающего защитника. «Олимпиакос» также направил запросы в «Бахчешехир Колежи» по поводу возможного обмена Малакии Флинна и в «Хапоэль» в связи с интересом к Джареду Харперу.

Тримбл выступает за ЦСКА с 2023 года. В этом сезоне он провел 10 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 16,5 очка.

Баскетбол
БК ЦСКА
