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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Источник: центровой «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус

11:20
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Литовский центровой «Зенита» Артурас Гудайтис сдал положительный тест на коронавирус перед матчем второго тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги против испанской «Барселоны», сообщает в Twitter журналист Донатос Урбанос.

Ранее «Зенит» сообщил, что баскетболисты команды Антон Пушков и Остин Холлинз инфицированы коронавирусом. Позже Евролига перенесла начало матча между петербуржцами и «Барселоной» с 19.00 на 20.00, чтобы дождаться результатов тестов игроков «Зенита» на COVID-19 после обнаружения двух заболевших.

Гудайтис в текущем сезоне провел три матча в Единой лиге ВТБ и одну игру в Евролиге.

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