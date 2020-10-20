Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович после победы над «Химками» в Единой лиге ВТБ (89:88) пожелал сопернику решить поскорее проблемы с составом и вернуться на прежний уровень.

— Прежде всего я хочу поздравить своих игроков и поблагодарить их за самоотдачу, а также веру в эту победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Райковича. — Они проявили дисциплину и приняли тактически верные решения, которые мы отрабатывали на тренировках. Также я хочу отметить игроков «Химок». У них сложное расписание и большие кадровые проблемы, тем не менее, они отважно боролись против «Реала» и «Басконии», имея в составе семь-восемь человек. При этом несколько их игроков только вернулись на площадку, я имею в виду Шведа, Тимму, Воронова, и все они находятся не в лучшей форме. Я искренне желаю им вернуться в оптимальные кондиции и показывать тот баскетбол, который они показывали перед тем, как все эти проблемы наступили. Думаю, это первая выездная победа «Астаны» над «Химками» за все то время, что я возглавляю эту команду, и я очень рад этому результату. Впереди у нас выездной матч с «Автодором», мы не возвращаемся в Нур-Султан, а едем прямиком в Саратов, чтобы у нас было время для восстановления. Надеюсь, мы проведем хорошую игру.