Ермаков об отношении к статистике: «Ее в принципе нет. Об этом говорили все мои тренеры, включая Лукича»

17-летний разыгрывающий сборной России и ЦСКА-2 Илья Ермаков в интервью «СЭ» рассказал, что довольно быстро привык к уровню Суперлиги.

— Вы второй сезон в среднем играете по 23+ минуты в Суперлиге. Не слишком большая нагрузка для вашего организма?

— Когда я только подписал контракт с ЦСКА, то начинал работать с молодежкой, и там в основном были ребята 2003 года рождения (Илья Ермаков родился 2 августа 2007-го. — Прим. «СЭ»). Поначалу было сложно, но ближе к концу сезона меня поднатаскали, и я стал справляться с нагрузками, хотя со скоростью принятия решений были сложности. Тем не менее в свой второй год в составе армейцев я уже играл в Суперлиге. Тут очень жесткий контакт, другие скорости по сравнению с молодежкой. Так что первые три-четыре месяца прошлого сезона вообще не мог ничего показать. Но постепенно тренер Иван Кучеров начал доверять мне игровое время, за что ему большое спасибо. Во второй половине сезона играл очень много, и можно сказать, что это дало сильный толчок моему развитию. В этом сезоне у нас практически новый состав, сменился и главный тренер. Антон Юдин продолжает мне доверять, передавать свой богатый опыт. Также большое спасибо ему.

Что касается цифр, то вообще не думаю об этом. Статистики в принципе нет на таком уровне. Об этом говорили все мои тренеры, включая Зорана Лукича. Все идет от принятия решения, от защиты. Просто стараюсь играть в свой баскетбол и кайфовать. В таком случае все в порядке будет и с цифрами.

— Заметил, что все молодые игроки высоко отзываются о работе с Антоном Юдиным.

— Антон Николаевич — большой профессионал. Был сильным игроком, много лет входил в тренерский штаб Димитриса Итудиса, несколько раз выигрывал Евролигу. Видно, что он очень глубоко разбирается в баскетболе, когда указывает тебе на ошибки по ходу игры или тренировки, то приходит осознание, что действительно надо было сыграть именно так. Мне очень нравится с ним работать. Главное же, что Антон Николаевич доверяет мне, верит в мой потенциал.