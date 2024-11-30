Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:30

Ермаков об отношении к статистике: «Ее в принципе нет. Об этом говорили все мои тренеры, включая Лукича»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

17-летний разыгрывающий сборной России и ЦСКА-2 Илья Ермаков в интервью «СЭ» рассказал, что довольно быстро привык к уровню Суперлиги.

— Вы второй сезон в среднем играете по 23+ минуты в Суперлиге. Не слишком большая нагрузка для вашего организма?

— Когда я только подписал контракт с ЦСКА, то начинал работать с молодежкой, и там в основном были ребята 2003 года рождения (Илья Ермаков родился 2 августа 2007-го. — Прим. «СЭ»). Поначалу было сложно, но ближе к концу сезона меня поднатаскали, и я стал справляться с нагрузками, хотя со скоростью принятия решений были сложности. Тем не менее в свой второй год в составе армейцев я уже играл в Суперлиге. Тут очень жесткий контакт, другие скорости по сравнению с молодежкой. Так что первые три-четыре месяца прошлого сезона вообще не мог ничего показать. Но постепенно тренер Иван Кучеров начал доверять мне игровое время, за что ему большое спасибо. Во второй половине сезона играл очень много, и можно сказать, что это дало сильный толчок моему развитию. В этом сезоне у нас практически новый состав, сменился и главный тренер. Антон Юдин продолжает мне доверять, передавать свой богатый опыт. Также большое спасибо ему.

Что касается цифр, то вообще не думаю об этом. Статистики в принципе нет на таком уровне. Об этом говорили все мои тренеры, включая Зорана Лукича. Все идет от принятия решения, от защиты. Просто стараюсь играть в свой баскетбол и кайфовать. В таком случае все в порядке будет и с цифрами.

— Заметил, что все молодые игроки высоко отзываются о работе с Антоном Юдиным.

— Антон Николаевич — большой профессионал. Был сильным игроком, много лет входил в тренерский штаб Димитриса Итудиса, несколько раз выигрывал Евролигу. Видно, что он очень глубоко разбирается в баскетболе, когда указывает тебе на ошибки по ходу игры или тренировки, то приходит осознание, что действительно надо было сыграть именно так. Мне очень нравится с ним работать. Главное же, что Антон Николаевич доверяет мне, верит в мой потенциал.

Илья Ермаков. «Когда узнал о первом вызове в национальную сборную, подступили слезы счастья». Интервью с суперталантом ЦСКА

БК ЦСКА
Читайте также
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
Популярное видео
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Разыгрывающий ЦСКА Ермаков назвал игроков, за которыми он пристально следит

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости