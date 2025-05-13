Илона Корстин выступила с поддержкой судей Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о критике арбитров в полуфинальных сериях плей-офф. Ранее свое недовольство работой судей высказывали главные тренеры «Локомотива-Кубань» и УНИКСа, а также президент «Уралмаша».

— Во-первых, есть пункт регламента Единой лиги, который запрещает обсуждать судейство. Многие тренеры и игроки комментируют работу арбитров на эмоциях, детально не проанализировав эпизоды. На мой взгляд, такая критика выглядит реконструктивной, — отметила «СЭ» Илона Корстин. — Во-вторых, предлагаю всем посмотреть на другие виды спорта, на тот же футбол. В недавнем класико или полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов «Интера» и «Барселоны» были бурные обсуждения арбитров. Со стороны как игроков, тренеров, так и болельщиков. Судей критикуют везде. От этого мы никуда не денемся. К сожалению, это есть в любом виде спорта.

Когда игроки, тренеры или клуб начинают фокусироваться только на судейских решениях, они теряют концентрацию на самой игре, на баскетболе. Это ведет к недовольству и негативу. Судейские решения — это тоже часть игры. Судьи — это живые люди, которые ошибаются, как и игроки, не забивающие открытые броски или совершающие потери. И важно понять, что у нас нет других арбитров и не будет в ближайшее время (до февраля 2022 года на турнире работали в том числе иностранные арбитры. — Прим. «СЭ»). Это наши лучшие судьи. Я уже много раз говорила, что мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы повысить их уровень. У нас есть судейский департамент, многоопытный специалист Николаос Пицилкас, который просматривает все матчи и дает подробный комментарий с детальным анализом работы каждого судьи. После каждого матча.

Поверьте, в интересах лиги сделать так, чтобы судьи допускали меньше ошибок и соответствовали высокому уровню чемпионата. Лига регулярно проводит обучающие семинары, тренировочные лагеря для судей, уже три года, как действует институт судейства лиги, из которого вышло 14 новых арбитров, закрепившиеся в основном чемпионате. И да, как и игрокам, им необходим опыт.

Еще момент: если судьи допускают много недочетов или делают ошибку, которая влияет на исход матча, то таких арбитров мы больше не назначаем. И работают те рефери, которые могут выдержать уровень давления, уровень баскетбола. Сейчас самые важные матчи сезона и все решают мелкие детали. Мы это прекрасно понимаем, — заключила Корстин.