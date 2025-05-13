Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Судейство

13 мая, 11:52

Илона Корстин выступила с поддержкой судей Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о критике арбитров в полуфинальных сериях плей-офф. Ранее свое недовольство работой судей высказывали главные тренеры «Локомотива-Кубань» и УНИКСа, а также президент «Уралмаша».

— Во-первых, есть пункт регламента Единой лиги, который запрещает обсуждать судейство. Многие тренеры и игроки комментируют работу арбитров на эмоциях, детально не проанализировав эпизоды. На мой взгляд, такая критика выглядит реконструктивной, — отметила «СЭ» Илона Корстин. — Во-вторых, предлагаю всем посмотреть на другие виды спорта, на тот же футбол. В недавнем класико или полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов «Интера» и «Барселоны» были бурные обсуждения арбитров. Со стороны как игроков, тренеров, так и болельщиков. Судей критикуют везде. От этого мы никуда не денемся. К сожалению, это есть в любом виде спорта.

Когда игроки, тренеры или клуб начинают фокусироваться только на судейских решениях, они теряют концентрацию на самой игре, на баскетболе. Это ведет к недовольству и негативу. Судейские решения — это тоже часть игры. Судьи — это живые люди, которые ошибаются, как и игроки, не забивающие открытые броски или совершающие потери. И важно понять, что у нас нет других арбитров и не будет в ближайшее время (до февраля 2022 года на турнире работали в том числе иностранные арбитры. — Прим. «СЭ»). Это наши лучшие судьи. Я уже много раз говорила, что мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы повысить их уровень. У нас есть судейский департамент, многоопытный специалист Николаос Пицилкас, который просматривает все матчи и дает подробный комментарий с детальным анализом работы каждого судьи. После каждого матча.

Поверьте, в интересах лиги сделать так, чтобы судьи допускали меньше ошибок и соответствовали высокому уровню чемпионата. Лига регулярно проводит обучающие семинары, тренировочные лагеря для судей, уже три года, как действует институт судейства лиги, из которого вышло 14 новых арбитров, закрепившиеся в основном чемпионате. И да, как и игрокам, им необходим опыт.

Еще момент: если судьи допускают много недочетов или делают ошибку, которая влияет на исход матча, то таких арбитров мы больше не назначаем. И работают те рефери, которые могут выдержать уровень давления, уровень баскетбола. Сейчас самые важные матчи сезона и все решают мелкие детали. Мы это прекрасно понимаем, — заключила Корстин.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
Илона Корстин
Читайте также
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Bibigon2020

    эта лига изначально создана для побед ЦСКА

    13.05.2025

  • Alexander Kovalev

    Перестаньте тянуть ЦСКА! Уши уже вот-вот оторвутся!

    13.05.2025

  • Горын

    "Это наши лучшие судьи" Лучшие среди худших.

    13.05.2025

  • wam

    А другого от нее никто и не ждал. Своих не сдают.

    13.05.2025

    • Илона Корстин назвала лучших российских игроков плей-офф Единой лиги

    Источник: «Локомотив-Кубань» летает чартерными рейсами из закрытого аэропорта Краснодара

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости