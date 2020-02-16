Илона Корстин: «Спортивная часть Матча звезд вышла более качественной»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила прошедший в Москве Матч звезд, порадовалась, что интрига сохранялась до последних секунд и сказала, что традиция проведения таких встреч сохранится в будущем.

— Впечатлило, что до конца была борьба, и впервые в истории Матча звезд был сыгран овертайм, — сказала Корстин. — Матч вышел результативный. Обе команды старались и бились до конца — такое редко увидишь в Матчах звезд, например, в Америке, но у нас это каждый год так. Понравилось, что пришло столько зрителей, и что они были больше вовлечены в процесс — мы сделали акцент на призах для них, разыграли машину, миллион рублей и другие подарки. Мы попробовали новые режимы из «баскетбола будущего» — «Звезда» и «Дуэль». И конкурсы данков и трехочковых тоже вышли интересными — снайперам пришлось провести дополнительный раунд. Считаю, спортивная часть в нынешнем году вышла более качественной.

— Как оцените организацию?

— Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в этом, нашим партнерам и спонсорам — в одиночку сделать такое невозможно, это общий успех. Рада, что лига развивается, и у нас получается устроить такой большой баскетбольный праздник. Собрать лучших игроков, порадовать болельщиков. У всех отличное настроение, баскетболисты увиделись, пообщались друг с другом.

— Иногда говорят, что подготовка к Матчу звезд будущего сезона начинается уже на следующий день.

— Мы так тоже себе всегда говорим. Но на самом деле организация такого события — огромная нагрузка. Многие люди работали день и ночь, не высыпались, выкладывались. Поэтому сейчас нужно выдохнуть и взять небольшую паузу. А через недельку начинать задумываться о том, что ждет через год.

— Уже есть какие-то задумки, которыми можете поделиться?

— Наверное, сейчас еще рано об этом говорить. У нас есть идеи сменить формат, например, сделать так, чтобы составы команд выбирали капитаны. Может, сменить место проведения. Есть, над чем работать, идей у нас много. Но точно могу сказать, что прекращать проводить Матчи звезд мы не собираемся. Хотим, чтобы каждый матч становился все лучше. (Антон Бабошин)