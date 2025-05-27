Илона Корстин отметила потрясающую атмосферу на первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что болельщики «Зенита» помогли команде хозяев отыграть отставание в 20 очков у ЦСКА во втором половине матча. Армейцы выиграли у сине-бело-голубых со счетом 82:80.

«Атмосфера была потрясающая, — сказала «СЭ» Илона Корстин. — Мне нравится, как в Петербурге болельщики в последние годы поддерживают свою команду, дают дополнительную энергию. Большая заслуга фанатов, что «Зенит» прошел «Локомотив-Кубань» в полуфинале. Что касается первой игры финальной серии, то во второй половине игроки «Зенита» перестроились и показали бойцовский характер. В четвертой четверти хозяева даже вышли вперед на пять очков, но в концовке игроки ЦСКА были хладнокровнее».

Вторая игра серии пройдет 29 мая.