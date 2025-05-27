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27 мая 2025, 23:40

Илона Корстин отметила потрясающую атмосферу на первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что болельщики «Зенита» помогли команде хозяев отыграть отставание в 20 очков у ЦСКА во втором половине матча. Армейцы выиграли у сине-бело-голубых со счетом 82:80.

«Атмосфера была потрясающая, — сказала «СЭ» Илона Корстин. — Мне нравится, как в Петербурге болельщики в последние годы поддерживают свою команду, дают дополнительную энергию. Большая заслуга фанатов, что «Зенит» прошел «Локомотив-Кубань» в полуфинале. Что касается первой игры финальной серии, то во второй половине игроки «Зенита» перестроились и показали бойцовский характер. В четвертой четверти хозяева даже вышли вперед на пять очков, но в концовке игроки ЦСКА были хладнокровнее».

Вторая игра серии пройдет 29 мая.

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Илона Корстин
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