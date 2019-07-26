Илона Корстин объяснила, почему лига многократно повысила штрафы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин​ назвала причины многократного увеличения штрафов. По ее словам, в прошлом сезоне клубы регулярно нарушали регламент, так как им проще заплатить штрафы.

– В прошлом сезоне мы столкнулись с ситуацией, когда клубы на регулярной основе нарушали регламент, ссылаясь на то, что им проще несколько раз заплатить штраф, чем соблюдать прописанные пункты, – цитируют "Известия" Корстин. – По большей части это касалось маркетинговой части. В этой ситуации лига была под ударом, ведь у нас есть обязательства перед спонсорами. Когда нарушается регламент, спонсоры недовольны и предъявляют претензии, что может привести к расторжению существующих договоров. А именно эти инвестиции и формируют бюджет лиги, большая часть которого идет на выплату призовых тем же клубам и организацию чемпионата.

Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей