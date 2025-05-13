Баскетбол
13 мая, 11:01

Илона Корстин назвала лучших российских игроков плей-офф Единой лиги

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о противостоянии «Зенита» и «Локомотива-Кубань» в полуфинальной серии. После трех матчей сине-бело-голубые идут впереди (2:1), четвертая игра пройдет в Краснодаре 13 мая.

— У «Локомотива-Кубань» есть хорошие шансы, чтобы сравнять счет в серии, — подчеркнула Корстин «СЭ». — Особенно если во второй домашней игре они будут действовать с таким же настроем и самоотдачей, как в первой. Но не стоит забывать, что баскетболисты «Зенита» не показали свой уровень в Краснодаре. Такой опытный тренер, как Чави Паскуаль, наверняка внесет коррективы. Уверена, что нас ждет очень интересный матч.

— Кого бы из россиян выделили в полуфинальных сериях? Например, Георгий Жбанов стал Х-фактором второго матча серии.

— Безусловно, Георгий заслуживает похвалы. Если раньше Жбанов был максимально эффективен только в защите, то сейчас он очень хорош на обоих концах площадки. Его процент реализации дальних бросков в серии с «Локо» впечатляет. Из россиян в составе краснодарцев выделю Кирилла Елатонцева и Андрея Мартюка. Это два центровых, которые набрались опыта и уже могут на равных сражаться с такими мастерами, как Алекс Пойтресс, Винс Хантер, Окаро Уайт. Это важный момент.

Баскетбол
Илона Корстин
