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Сегодня, 13:15

Илона Корстин — о решении Ведищева стать тренером «Локо»: «Эксперимент удался»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что Андрей Ведищев отлично справляется с ролью президента и главного тренера «Локомотива-Кубань».

«Краснодарцы идут в лидирующей группе, показывают очень яркий баскетбол, — заявила «СЭ» Корстин. — У Андрея Ведищева непростая роль. Он совмещает роль президента и тренера. И делает это успешно, так что этот эксперимент [с самоназначением] удался. Обыграть ЦСКА на выезде, — дорогого стоит. Можно поздравить Андрея с этим успехом. Однако сезон только набирает обороты. Вперед Матч всех звезд и плей-офф. Все самое интересное впереди».

«Локо» обыграл ЦСКА со счетом 106:104. В активе краснодарцев 20 побед в 26 матчах. У «Зенита» — 21 побед (26), у УНИКСа — 22 (27), у ЦСКА — 22 (26).

БК Локомотив-Кубань
Андрей Ведищев
Илона Корстин
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