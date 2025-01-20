Илона Корстин — о решении Ведищева стать тренером «Локо»: «Эксперимент удался»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что Андрей Ведищев отлично справляется с ролью президента и главного тренера «Локомотива-Кубань».

«Краснодарцы идут в лидирующей группе, показывают очень яркий баскетбол, — заявила «СЭ» Корстин. — У Андрея Ведищева непростая роль. Он совмещает роль президента и тренера. И делает это успешно, так что этот эксперимент [с самоназначением] удался. Обыграть ЦСКА на выезде, — дорогого стоит. Можно поздравить Андрея с этим успехом. Однако сезон только набирает обороты. Вперед Матч всех звезд и плей-офф. Все самое интересное впереди».

«Локо» обыграл ЦСКА со счетом 106:104. В активе краснодарцев 20 побед в 26 матчах. У «Зенита» — 21 побед (26), у УНИКСа — 22 (27), у ЦСКА — 22 (26).