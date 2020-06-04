Форвард сборной России Станислав Ильницкий останется в «Локомотиве» на ближайший сезон. Краснодарский клуб решил не использовать опцию выхода из соглашения с игроком этим летом.

— Ильницкий продолжит выступать за «Локомотив» в предстоящем сезоне, — приводят «Известия» слова агента игрока Вадима Михалевского. — В соглашении, подписанном нами в прошлом году, предусматривалась возможность выхода из него со стороны клуба. Однако руководство «Локо» приняло решение сохранить игрока на сезон-2020/21.

В сезоне-2019/20 средние показатели Ильницкого составили 2,3 очка и 1,8 подбора за 10 минут игрового времени.