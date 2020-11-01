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«Игроки «Зенита» были морально и физически готовы к игре с «Астаной». Игорь Вольхин — о первом матче за три недели

22:07

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин прокомментировал домашнюю победу сине-бело-голубых над «Астаной» (85:52) в рамках Единой лиги ВТБ. Это была первая игра клуба из Санкт-Петербурга с 9 октября. Около трех недель команда провела на карантине.

— Очень приятные ощущения, — отметил «СЭ» Игорь Вольхин. —Мы победили после столь долгого перерыва. Все очень хотели играть, но у нас была сложная ситуация из-за коронавируса. Если говорить про взаимодействие, то, конечно, пока не все идеально. При этом, все ментально, морально и физически были готовы к игре с «Астаной». Поэтому и выиграли так уверенно. Когда нам удастся нащупать тот ритм, который был до карантина? Думаю, что уже после этой игры. В матче Евролиги с «Олимпиакосом» будем выглядеть гораздо лучше.

30 октября — Игорь Вольхин отпраздновал свой 23-й день рождения. (Тимур Ганеев)

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