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Ксавьер Мун — о поражении «Зенита» в полуфинале Единой лиги: «Нам не хватило защиты в одном владении»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Разыгрывающий БК «Зенит» Ксавьер Мун в разговоре с «СЭ» отметил, что поражение в полуфинальной серии от УНИКСа (3-4 в серии) получилось очень болезненным.

— Поражение в седьмом матче — один из самых грустных моментов в карьере?

— С одной стороны, да. Когда ты был так близок к победе и проигрываешь три матча подряд... С другой, я могу сказать только слова благодарности партнерам и всем членам нашей организации. Мы сражались в каждом матче полуфинальной серии, не опускали руки.Не жалели себя. Были очень близки к победе в шестой игре, которая могла вывести «Зенит» в финал. Мы очень хотели это сделать для наших болельщиков, которые невероятно поддерживают нас в этом сезоне. Можно сказать, что нам не хватило защиты в одном владении шестого матча [Маркус Бингэм реализовал решающий трехочковый за 25 секунд до финальной сирены]. Это лишь подчеркивает, что силы были равны.

— В седьмой игре УНИКС реализовал преимущество своего паркета, а ваша команда допустила 17 потерь.

— Тут стоит учитывать, что мы сыграли семь игр за короткий промежуток времени. Плюс мы потеряли Джонни [Джузэнга], Исмаэль [Бако] пока не готов на все сто процентов. Это сказалось. Игроки УНИКСа подошли к решающей игре более свежими и заслуженно победили. Могу только поздравить их. Мы же должны стать сильнее после этого поражения.

— Тяжело будет настроиться на серию за третье место?

— Нет, мы профессионалы и должны выиграть бронзу для невероятных болельщиков «Зенита».

В матче за бронзу чемпионата «Зенит» сыграет с «Локомотивом-Кубань».

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БК Зенит
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