Игрок УНИКСа заразился коронавирусом
13:19
УНИКС в официальном Twitter сообщил о заражении коронавирусом одного из игроков клуба.
— У одного из игроков основной команды выявлен положительный результат теста ПЦР, — говорится в сообщении. — Подготовка к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме.
Ближайший матч УНИКС проведет 25 октября в рамках Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея».
??У одного из игроков основной команды выявлен положительный результат теста ПЦР (COVID-19).— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) October 24, 2020
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Подготовка к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме. pic.twitter.com/RtHT6tWZ78
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное