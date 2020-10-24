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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Игрок УНИКСа заразился коронавирусом

13:19
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УНИКС в официальном Twitter сообщил о заражении коронавирусом одного из игроков клуба.

— У одного из игроков основной команды выявлен положительный результат теста ПЦР, — говорится в сообщении. — Подготовка к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме.

Ближайший матч УНИКС проведет 25 октября в рамках Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея».

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