Игрок «Локомотива-Кубани» Би Джей Джонсон перенесет операцию на плече

Форвард «Локомотива-Кубани» Би Джей Джонсон выбыл из строя на неопределенный срок и перенесет операцию на плече, сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Американец получил повреждение в матче против «Самары» (96:69), который прошел 14 января.

«После проведения диагностики в Москве был поставлен диагноз «повреждение суставной губы правого плечевого сустава». Игроку потребуется оперативное лечение. Сроки восстановления станут понятны после проведения операции», — сказал начальник медслужбы клуба Константин Шубин.

В этом сезоне Единой лиги ВТБ 29-летний форвард провел 23 матча за «Локомотив-Кубань», в среднем за игру набирая 12,5 очка и делая 3,8 подбора.