Игрок ЦСКА Хэкетт получил травму глаза

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт прошел медобследование в GMS Clinic, в результате которого у баскетболиста диагностирован ушиб левого глаза с очагом контузии сетчатки, сообщает официальный Твиттер красно-синих.
ЦСКА уступили "Химкам" (72:73 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. 31-летний американец набрал 4 очка в этой встрече.
– Решение о допуске игрока к предстоящим матчам будет принято позже, – написано также в заявлении ЦСКА в Твиттере.
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👀 Дэниэл Хэкетт получил травму глаза– CSKA Moscow (@cskabasket) 5 марта 2019 г.
Сегодня армейский защитник прошел медобследование в GMS Clinic, в результате которого у баскетболиста диагностирован ушиб левого глаза (с очагом контузии сетчатки).
Решение о допуске игрока к предстоящим матчам будет принято позже. pic.twitter.com/3n5WacNSdQ