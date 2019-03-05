Игрок ЦСКА Хэкетт получил травму глаза

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт прошел медобследование в GMS Clinic, в результате которого у баскетболиста диагностирован ушиб левого глаза с очагом контузии сетчатки, сообщает официальный Твиттер красно-синих.

ЦСКА уступили "Химкам" (72:73 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. 31-летний американец набрал 4 очка в этой встрече.

– Решение о допуске игрока к предстоящим матчам будет принято позже, – написано также в заявлении ЦСКА в Твиттере.

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