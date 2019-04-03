Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира

Защитник "Локомотива" Дмитрий Хвостов не поможет команде в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщают "Известия". 29-летнему разыгрывающему понадобится операция на колене. Вероятно, она состоится в эту пятницу. Примерный срок восстановления составляет 6 месяцев. Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Таким образом, Хвостов не только пропустит остаток сезона, но может и не успеть восстановиться к чемпионату мира-2019.
В отборочном турнире на ЧМ-2019 Хвостов в среднем набирал 12 очков, делал 2,1 подбора и 4,4 передачи.
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https://iz.ru/863581/timur-ganeev/poteria-sezona-lider-loko-dmitrii-khvostov-propustit-polgoda