Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира

Защитник "Локомотива" Дмитрий Хвостов не поможет команде в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщают "Известия". 29-летнему разыгрывающему понадобится операция на колене. Вероятно, она состоится в эту пятницу. Примерный срок восстановления составляет 6 месяцев. Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.

Таким образом, Хвостов не только пропустит остаток сезона, но может и не успеть восстановиться к чемпионату мира-2019.

В отборочном турнире на ЧМ-2019 Хвостов в среднем набирал 12 очков, делал 2,1 подбора и 4,4 передачи.