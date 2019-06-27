Хвостов перейдет в "Зенит"

Разыгрывающий сборной России Дмитрий Хвостов перейдет из "Локомотива" в "Зенит". Также на игрока претендовал УНИКС​.

– Мы действительно вели переговоры с УНИКСом, – отметил агент игрока Вадим Михайловский в интервью "Известиям". – Но представители клуба не проявили настойчивости, хотя главный тренер Димитрис Прифтис был лично заинтересован в игроке. Я отправлял руководству казанцев последние МРТ о состоянии здоровья Димы, но нам показалось, что они тянут время. "Зенит" же сделал игроку конкретное предложение. Достаточно выгодное. Диму оно устроило, и мы решили заключить контракт.

Смею предположить, что президент "Локомотива-Кубань" Андрей Ведищев был заинтересован в продолжении сотрудничества с Хвостовым. Но проблема в том, что у краснодарского клуба до сих пор нет главного тренера. Поэтому с формированием команды сейчас есть определенные трудности.

Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей