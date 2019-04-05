Хвостов перенес операцию и пропустит полгода

Защитник "Локомотива" Дмитрий Хвостов успешно перенес операцию на крестообразных связках левого колена.

– Дмитрий Хвостов прооперирован в Италии. Сегодня врачи итальянской клиники провели реконструкцию передней крестообразной связки левого коленного сустава. Операция прошла успешно. Уже 6 апреля он приступит к первому этапу реабилитации. Сроки восстановления – до 6 месяцев, – написано в Твиттере железнодорожников.

29-летний Хвостов получил травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Химками" (83:87).

Скорее всего, баскетболист не поможет сборной России на чемпионате мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.