«Химки» выиграли первый матч в новом сезоне Единой лиги ВТВ

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Енисей» (92:77) и добыли первую победу в новом сезоне. Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Джордан Мики, в активе которого 24 очка, 5 подборов и 3 блок-шота.

До этого «Химки» уступили «Зениту» (67:69) и «Нижнему Новгороду» (85:96).

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«Енисей» (Красноярск) — «Химки» — 77:92 (23:20, 20:23, 15:25, 19:24)

28 сентября. Красноярск. «Арена-Север».

«Енисей»: Михаил Кулагин (22 + 5 передач), Тимофей Якушин (18), Дастин Хог (10 + 13 подборов).

«Химки»: Джордан Мики (24 + 5 подборов + 3 блок-шота), Дайрис Бертанс (12 + 5 передач), Янис Тимма (12 + 5 подборов), Йонас Жеребко (10), Девин Букер (10)