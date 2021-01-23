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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Химки» расторгли контракты с Монро и Жеребко

11:02
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Баскетбольный клуб «Химки» расторг контракты с игроками Йонасом Жеребко и Грегом Монро.

В сообщении на сайте клуба сказано, что такое решение принято «в связи с обстоятельствами, сложившимися в личной жизни вышеназванных баскетболистов».

30-летний Монро перешел в подмосковный клуб в межсезонье-2020. 33-летний Жеребко выступал в подмосковной команде с 2019 года.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/

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