«Химки» расторгли контракты с Монро и Жеребко

Баскетбольный клуб «Химки» расторг контракты с игроками Йонасом Жеребко и Грегом Монро.

В сообщении на сайте клуба сказано, что такое решение принято «в связи с обстоятельствами, сложившимися в личной жизни вышеназванных баскетболистов».

30-летний Монро перешел в подмосковный клуб в межсезонье-2020. 33-летний Жеребко выступал в подмосковной команде с 2019 года.