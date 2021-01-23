«Химки» расторгли контракты с Монро и Жеребко
11:02
Баскетбольный клуб «Химки» расторг контракты с игроками Йонасом Жеребко и Грегом Монро.
В сообщении на сайте клуба сказано, что такое решение принято «в связи с обстоятельствами, сложившимися в личной жизни вышеназванных баскетболистов».
30-летний Монро перешел в подмосковный клуб в межсезонье-2020. 33-летний Жеребко выступал в подмосковной команде с 2019 года.
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