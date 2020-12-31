«Химки» рассматривают возможность подписания Эртеля и Блэка

«Химки» намерены усилить состав перед второй частью текущего сезона. Как сообщили «СЭ» источники близкие к клубу, рассматриваются кандидатуры французского разыгрывающего Томаса Эртеля и американского форварда Тарика Блэка.

Также источники отмечают, что после матча с «Олимпиакосом» в раздевалке подмосковной команды состоялся серьезный разговор между игроками и руководством.

31-летний Эртель с прошлого сезона выступает за «Барселону». После прихода в каталонский клуб нового тренера Шарунаса Ясикявичюса игрок сборной Франции практически потерял игровое время. Недавно Эртель окончательно поссорился с руководством сине-гранатовых из-за слухов о переговорах с «Реалом».

29-летний Блэк, который провел 5 сезонов в НБА, в прошлом году выступал за «Маккаби». Из-за травмы экс-игрок «Лейкерс» провел всего 6 матчей в Евролиге, а летом 2020-го стал свободным агентом.

(Тимур Ганеев)