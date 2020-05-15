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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Химки» предлагают Шведу новый контракт. На игрока также претендует «Зенит»

15:53
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«Химки» ведут переговоры о продлении контракта с защитником Алексеем Шведом. Соглашение 31-летнего игрока с подмосковным клубом истекает после сезона-2019/20, сообщает в Twitter журналист Варлас Никос.

На игрока сборной России также претендует «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга намерен укрепить состав и пригласить в команду несколько европейских звезд.

Швед перебрался в «Химки» в 2015 году. В НБА он успел поиграть за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс».

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