«Химки» постараются сохранить Букера

«Химки» рассчитывают продлить контракт с центровым Девином Букером. Нынешнее соглашение 29-летнего американца с подмосковной командой заканчивается летом.

— Букер — важный игрок для нас, и мы, конечно, хотим его оставить, — отметил в разговоре с «Известиями» спортивный директор клуба Павел Астахов. — Это абсолютно точно, но по факту его контракт заканчивается летом, и мы пока не приступали к переговорам. Во-первых, сезон-2019/20 в Евролиге еще не закончен (финальное решение будет объявлено 25 мая. — «Известия»). Во-вторых, нам важно понимать, в каком евротурнире мы будем выступать на следующий год, чтобы формировать состав с нашим главным тренером Римасом Куртинайтисом. Бюджет «Химок» напрямую зависит от этого.