"Химки" подписали сербского разыгрывающего

Сербский разыгрывающий Стефан Йович перешел в "Химки". Контракт с 29-летним игроком заключен сроком на два года, информирует официальный сайт подмосковного клуба.

– Я счастлив стать частью семьи "Химок". И, в первую очередь, хочу выразить благодарность клубу за оказанное доверие. Я буду работать усердно, чтобы оправдать это доверие и соответствовать ожиданиям, – заявил Йович.

– Йович имеет опыт игры в Евролиге, отлично выглядел что в "Црвене Звезде", что в "Баварии". Защитник с высоким ростом, как я и люблю. Хорошо действует при пик-н-роле, идет в проход и обладает отличным броском. Очень надежен в защите. Стефан не имеет слабых мест, он один из лучших разыгрывающих Европы, – добавил главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис.

Стефан Йович является рекордсменом Евролиги по отданным результативным передачам в одной игре – 19 ассистов он сделал в сезоне-2015/16 в форме "Црвены Звезды". В прошлом сезоне в составе "Баварии" в Евролиге он провел 23 игры, набирал в среднем 8,3 очка и отдавал 4,6 результативных передач.