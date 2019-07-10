"Химки" подписали новый контракт с Вяльцевым

Вице-капитан "Химок" Егор Вяльцев подписал новый контракт с подмосковным клубом. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на один сезон.

– Егор Вяльцев наравне с Сергеем Моней является сердцем команды, столько они вдвоем отдали клубу, – отметил главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. – Егор играл у меня еще в Перми в "Урал-Грейте", ценю его за характер, за амбиции, за желание быть лучшим и готовность всегда работать в полную силу. В прошлом сезоне, возможно, он играл не так много, но Егор знает, что я ему доверяю. Он важен для команды, и я рад, что он останется в "Химках". ​

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