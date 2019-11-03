«Химки» победили УНИКС, Швед набрал 24 очка

«Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победили УНИКС (109:83). Подмосковная команда одержала шестую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 24 очка и сделавший 8 передач.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — УНИКС (Казань) — 109:83 (29:16, 28:24, 26:22, 26:21)

Х: Швед (24 + 8 передач), Букер (21), Гилл (15), Тимма (13), Бертанс (10).

У: Смит (19), Макколлум (18), Клименко (11), Палссон (10) Колесников (10).