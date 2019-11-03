«Химки» победили УНИКС, Швед набрал 24 очка
17:02
«Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победили УНИКС (109:83). Подмосковная команда одержала шестую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 24 очка и сделавший 8 передач.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Химки» — УНИКС (Казань) — 109:83 (29:16, 28:24, 26:22, 26:21)
Х: Швед (24 + 8 передач), Букер (21), Гилл (15), Тимма (13), Бертанс (10).
У: Смит (19), Макколлум (18), Клименко (11), Палссон (10) Колесников (10).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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