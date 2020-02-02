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«Химки» победили УНИКС, Швед и Букер набрали по 25 очков

20:27
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УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл «Химкам» (88:98). Подмосковная команда прервала 3-матчевую победную серию казанцев, одержала четвертую победу подряд и лидирует в регулярном чемпионате.

Игроки «Химок» Алексей Швед и Девин Букер набрали по 25 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Химки» — 88:98 (23:27, 23:20, 25:29, 17:22)

У: Макколлум (20), Смит (20 + 9 передач), Таюс (14), Уилсон (11), Каймакоглу (11).

Х: Швед (25 + 13 передач), Букер (25 + 9 подборов), Тимма (20), Жеребко (14).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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