«Химки» победили УНИКС, Швед и Букер набрали по 25 очков

УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл «Химкам» (88:98). Подмосковная команда прервала 3-матчевую победную серию казанцев, одержала четвертую победу подряд и лидирует в регулярном чемпионате.

Игроки «Химок» Алексей Швед и Девин Букер набрали по 25 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Химки» — 88:98 (23:27, 23:20, 25:29, 17:22)

У: Макколлум (20), Смит (20 + 9 передач), Таюс (14), Уилсон (11), Каймакоглу (11).

Х: Швед (25 + 13 передач), Букер (25 + 9 подборов), Тимма (20), Жеребко (14).