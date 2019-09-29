Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Химки» победили «Калев»

18:07
Теги:

В Таллине завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал «Химки». Гости одержали вторую победу в сезоне, переиграв соперника со счетом 86:63.

Самым результативным в составе «Химок» стал латвийский форвард Янис Тимма, набравший 16 очков.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Химки» — 63:86 (22:23, 11:20, 20:23, 10:20)

29 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир