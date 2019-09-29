«Химки» победили «Калев»
18:07
В Таллине завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал «Химки». Гости одержали вторую победу в сезоне, переиграв соперника со счетом 86:63.
Самым результативным в составе «Химок» стал латвийский форвард Янис Тимма, набравший 16 очков.
Баскетбол
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«Калев» (Таллин) — «Химки» — 63:86 (22:23, 11:20, 20:23, 10:20)
29 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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