«Химки» победили «Енисей»
17:25
«Химки» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграли «Енисей» (91:87). Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярской команды Денис Захаров (26 очков). Лидер хозяев Алексей Швед набрал 21 очко.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Химки» — «Енисей» (Красноярск) — 91:87 (18:24, 36:16, 19:22, 18:25)
Х: Швед (21 + 9 передач), Эванс (16 + 7 подборов), Букер (13), Карасев (10), Гилл (10), Йович (10).
Е: Захаров (26), Хог (18), Льюис (14), Зубчич (14 + 13 подборов).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/