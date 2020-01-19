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«Химки» победили «Енисей»

17:25
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«Химки» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграли «Енисей» (91:87). Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярской команды Денис Захаров (26 очков). Лидер хозяев Алексей Швед набрал 21 очко.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — «Енисей» (Красноярск) — 91:87 (18:24, 36:16, 19:22, 18:25)

Х: Швед (21 + 9 передач), Эванс (16 + 7 подборов), Букер (13), Карасев (10), Гилл (10), Йович (10).

Е: Захаров (26), Хог (18), Льюис (14), Зубчич (14 + 13 подборов).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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