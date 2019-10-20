«Химки» переиграли «Астану». У команды пять побед в пяти матчах

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» играли с «Астаной». Хозяева победили со счетом 73:56.

«Химки» выиграли все пять матчей на старте сезона и возглавляют турнирную таблицу.

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«Химки» — «Астана» (Нур-Султан) — 73:56 (20:13, 16:12, 16:20, 21:11)

20 октября. Химки. «БЦ МО».