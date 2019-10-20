«Химки» переиграли «Астану». У команды пять побед в пяти матчах
16:45
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» играли с «Астаной». Хозяева победили со счетом 73:56.
«Химки» выиграли все пять матчей на старте сезона и возглавляют турнирную таблицу.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Химки» — «Астана» (Нур-Султан) — 73:56 (20:13, 16:12, 16:20, 21:11)
20 октября. Химки. «БЦ МО».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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