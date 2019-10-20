Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Химки» переиграли «Астану». У команды пять побед в пяти матчах

16:45
Теги:

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» играли с «Астаной». Хозяева победили со счетом 73:56.

«Химки» выиграли все пять матчей на старте сезона и возглавляют турнирную таблицу.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — «Астана» (Нур-Султан) — 73:56 (20:13, 16:12, 16:20, 21:11)

20 октября. Химки. «БЦ МО».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир