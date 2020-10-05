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«Химки» обыграли «Калев», Жеребко набрал 30 очков

22:13
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«Химки» победили «Калев» в матче Единой лиги ВТБ — 92:74. Самым результативным игроком встречи стал Йонас Жеребко, набравший 30 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — «Калев» (Таллин) — 92:74 (28:24, 23:22, 19:10, 22:18)

Х: Жеребко (30), Вяльцев (21), Букер (16).

К: Томас (13), Билер (13), Кин (12), Хермет (12), Кауфманис (10).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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