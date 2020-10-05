«Химки» обыграли «Калев», Жеребко набрал 30 очков
22:13
«Химки» победили «Калев» в матче Единой лиги ВТБ — 92:74. Самым результативным игроком встречи стал Йонас Жеребко, набравший 30 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Химки» — «Калев» (Таллин) — 92:74 (28:24, 23:22, 19:10, 22:18)
Х: Жеребко (30), Вяльцев (21), Букер (16).
К: Томас (13), Билер (13), Кин (12), Хермет (12), Кауфманис (10).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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