«Химки» обыграли «Енисей», Тимофей Мозгов сыграл впервые за три года

«Химки» дома обыграли «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 89:83.

Самым результативным в составе победителей стал Эррик Макколум, который набрал 31 очко. 25 очков «Енисею» принес Лейтон Хэммондс.

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые за три года, набрал 6 очков и сделал 6 подборов за 15 минут. Последний раз российский центровой выходил на паркет 2 июля 2018 года в квалификационном матче Кубка мира с Францией. С тех пор прошло более тысячи дней и 33 полных месяца. Все это время баскетболист лечил колено.

«Химки» идут на 7-м месте в регулярном чемпионате. У них 11 побед и 9 поражений. «Химки» гарантировали себе плей-офф турнира.

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«Химки» — «Енисей» (Красноярск) — 89:83 (23:21, 25:20, 22:23, 19:19)

12 апреля. Химки. «БЦ МО».