"Химки" обыграли "Цмоки-Минск" благодаря 25 очкам Шведа

"Химки" обыграли "Цмоки-Минск" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 25 очков. Подмосковный клуб занимает третье место в таблице, "Цмоки-Минск" идет последним.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Цмоки-Минск" (Минск) - "Химки" - 92:108 (19:28, 25:34, 25:23, 23:23)

Ц: Михайлович (21), Сэддлер (15), Семянюк (12), Кудрявцев (10), Белянков (10).

Х: Швед (25), Мики (21), Крокер (17), Зубков (12).