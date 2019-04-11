"Химки" обыграли "Цмоки-Минск" благодаря 25 очкам Шведа

"Химки" обыграли "Цмоки-Минск" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 25 очков. Подмосковный клуб занимает третье место в таблице, "Цмоки-Минск" идет последним.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Цмоки-Минск" (Минск) - "Химки" - 92:108 (19:28, 25:34, 25:23, 23:23)
Ц: Михайлович (21), Сэддлер (15), Семянюк (12), Кудрявцев (10), Белянков (10).
Х: Швед (25), Мики (21), Крокер (17), Зубков (12).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2018-2019/