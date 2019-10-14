«Химки» обыграли «Автодор» и идут без поражений в Лиге ВТБ, Тимма набрал 27 очков
«Автодор» дома проиграл «Химкам» (84:101) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал форвард подмосковной команды Янис Тимма — 27 очков. Игра проходила в Саратове.
Для «Химок» эта победа стала четвертой в текущем сезоне Лиги ВТБ.
У «Автодора» 21 очко набрал атакующий защитник Орландо Джонсон.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Химки» — 84:101 (22:23, 27:27, 19:23, 16:28)
Матч в Саратове сейчас — это ?@JeremyEvans40 завершает аллей-уп от @Shved23 слэмом, @Ecook23_ колотит сверху в следующей же атаке!@AvtodorSaratov проигрывает @Khimkibasket всего 1 очко к большому перерыву — 49:50! Быстрее включайте https://t.co/yV5SuibzOt ? pic.twitter.com/CQB1ieFo2J— VTB United League (@VTBUL) October 14, 2019