«Химки» обыграли «Автодор» и идут без поражений в Лиге ВТБ, Тимма набрал 27 очков

Матч в Саратове сейчас — это ?@JeremyEvans40 завершает аллей-уп от @Shved23 слэмом, @Ecook23_ колотит сверху в следующей же атаке!@AvtodorSaratov проигрывает @Khimkibasket всего 1 очко к большому перерыву — 49:50! Быстрее включайте https://t.co/yV5SuibzOt ? pic.twitter.com/CQB1ieFo2J