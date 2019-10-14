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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Химки» обыграли «Автодор» и идут без поражений в Лиге ВТБ, Тимма набрал 27 очков

19:50
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«Автодор» дома проиграл «Химкам» (84:101) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал форвард подмосковной команды Янис Тимма — 27 очков. Игра проходила в Саратове.

Для «Химок» эта победа стала четвертой в текущем сезоне Лиги ВТБ.

У «Автодора» 21 очко набрал атакующий защитник Орландо Джонсон.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Химки» — 84:101 (22:23, 27:27, 19:23, 16:28)

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