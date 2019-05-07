"Химки" выиграли у "Астаны" (94:64) во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии - 2-0. Серия продолжается до трех побед.

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 19 очков. У "Астаны" с 15 очками лучшим снайпером стал Стивен Холт. Следующий матч состоится 10 мая в Нур-Султане.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

Второй матч

"Химки" - "Астана" (Нур-Султан) - 94:64 (21:14, 26:21, 26:15, 21:14)

7 мая. Химки. "БЦ МО".

Счет в серии: 2-0

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