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«Нижний Новгород» в гостях победил «Химки»

21:45
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«Химки» принимали «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости взяли верх со счетом 69:64.

Центровой Тимофей Мозгов, проводивший свою вторую встречу после трехлетнего отсутствия, набрал 8 очков, отдал результативную передачу и сделал 2 подбора на чужом щите.

«Нижний Новгород» занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги, «Химки» — на 7-й строчке.

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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — «Нижний Новгород» — 64:69 (23:19, 10:20, 14:13, 17:17)

14 апреля. Химки. «БЦ МО».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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