«Нижний Новгород» в гостях победил «Химки»
21:45
«Химки» принимали «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости взяли верх со счетом 69:64.
Центровой Тимофей Мозгов, проводивший свою вторую встречу после трехлетнего отсутствия, набрал 8 очков, отдал результативную передачу и сделал 2 подбора на чужом щите.
«Нижний Новгород» занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги, «Химки» — на 7-й строчке.
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«Химки» — «Нижний Новгород» — 64:69 (23:19, 10:20, 14:13, 17:17)
14 апреля. Химки. «БЦ МО».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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