«Химки» нанесли поражение ЦСКА, Швед набрал только 7 очков
21:51
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на своей площадке принимали ЦСКА. Подмосковный клуб взял верх со счетом 86:78.
Лидер «Химок» Алексей Швед набрал только 7 очков, реализовав 2 броска с игры из 12. Самым результативным стал центровой «Химок» Грег Монро, который набрал 28 очков.
Московский клуб потерпел второе поражение в сезоне.
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«Химки» — ЦСКА (Москва) — 86:78 (12:18, 23:23, 21:14, 30:23)
9 ноября. Химки. «БЦ МО».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/