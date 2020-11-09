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«Химки» нанесли поражение ЦСКА, Швед набрал только 7 очков

21:51
9 ноября. «Химки» — ЦСКА. Фото Twitter
9 ноября. «Химки» — ЦСКА. Фото Twitter
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на своей площадке принимали ЦСКА. Подмосковный клуб взял верх со счетом 86:78.

Лидер «Химок» Алексей Швед набрал только 7 очков, реализовав 2 броска с игры из 12. Самым результативным стал центровой «Химок» Грег Монро, который набрал 28 очков.

Московский клуб потерпел второе поражение в сезоне.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — ЦСКА (Москва) — 86:78 (12:18, 23:23, 21:14, 30:23)

9 ноября. Химки. «БЦ МО».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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