«Химки» нанесли поражение ЦСКА, Швед набрал только 7 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на своей площадке принимали ЦСКА. Подмосковный клуб взял верх со счетом 86:78.

Лидер «Химок» Алексей Швед набрал только 7 очков, реализовав 2 броска с игры из 12. Самым результативным стал центровой «Химок» Грег Монро, который набрал 28 очков.

Московский клуб потерпел второе поражение в сезоне.

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«Химки» — ЦСКА (Москва) — 86:78 (12:18, 23:23, 21:14, 30:23)

9 ноября. Химки. «БЦ МО».