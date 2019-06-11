"Химки" начали внутреннее расследование по поводу кражи в раздевалке

"Химки" начали внутреннее расследование в связи с инцидентом, случившимся во время проведения третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА, когда неизвестный похитил из раздевалки нашей команды личные вещи игроков.

На время проведения следствия служба безопасности и руководитель данного департамента клуба будут отстранены от работы. Также следственные действия проводятся полицией, которой были переданы все фото и видео материалы.

Финальная жесть. Игроков "Химок" обокрали в их собственной раздевалке