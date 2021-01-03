«Химки» на выезде победили «Локомотив»
16:25
«Химки» одержали победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб переиграл соперника на выезде со счетом 102:91.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Локо» Джамал Кроуфорд, который набрал 34 очка. Лидер «Химок» Алексей Швед набрал 30 очков.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Краснодар) — «Химки» — 91:102 (27:31, 24:23, 23:28, 17:20)
3 января. Краснодар. «Баскет-холл».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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