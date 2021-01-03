«Химки» на выезде победили «Локомотив»

«Химки» одержали победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб переиграл соперника на выезде со счетом 102:91.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Локо» Джамал Кроуфорд, который набрал 34 очка. Лидер «Химок» Алексей Швед набрал 30 очков.

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«Локомотив» (Краснодар) — «Химки» — 91:102 (27:31, 24:23, 23:28, 17:20)

3 января. Краснодар. «Баскет-холл».