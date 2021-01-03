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«Химки» на выезде победили «Локомотив»

16:25
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«Химки» одержали победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб переиграл соперника на выезде со счетом 102:91.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Локо» Джамал Кроуфорд, который набрал 34 очка. Лидер «Химок» Алексей Швед набрал 30 очков.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Краснодар) — «Химки» — 91:102 (27:31, 24:23, 23:28, 17:20)

3 января. Краснодар. «Баскет-холл».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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