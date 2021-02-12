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«Химки» на выезде обыграли «Астану», Швед набрал 32 очка

18:25

«Химки» обыграли «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 32 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» (Нур-Султан) — «Химки» — 77:82 (11:22, 16:25, 31:15, 19:20)

А: Хилл (24), Силиньш (18), Мейерс (11 + 13 подборов), Томпсон (11).

Х: Швед (32), Мики (16), Йович (14), Воронов (11).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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