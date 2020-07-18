«Химки» интересуются разыгрывающим «Жальгириса» Уолкапом

«Химки» интересуются разыгрывающим «Жальгириса» Томасом Уолкапом, сообщает Eurohoops.

По информации источника, в контракте 27-летнего американца с литовской командой, который действует еще один год, прописана опция расторжения по инициативе игрока.

В сезоне-2019/20 Уолкап набирал в среднем 9,6 очка, 5,5 ассиста и 3,6 подбора за игру в Евролиге. Американец является шестым в Евролиге по итогам прошлого сезона по среднему количеству ассистов за игру.