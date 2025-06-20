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20 июня 2025, 16:42

Хиллиард покинул УНИКС

Камила Абдурахманова
корреспондент

32-летний легкий форвард Дэрран Хиллиард покинул УНИКС после истечения срока контракта, сообщает клубная пресс-служба.

Американец присоединился к УНИКСу в апреле 2025 года и сыграл 10 матчей в серии плей-офф Единой лиги ВТБ. За игру он набирал в среднем 8,9 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 1,4 передачи, находясь на площадке 16 минут.

«Благодарим Дэррана за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написали представители УНИКСа.

Ранее стало известно, что Хиллиард подписал контракт с испанским клубом «Бильбао» на следующий сезон.

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Баскетбол
БК УНИКС
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