Американский форвард Дэрран Хиллиард подписал однолетний контракт с ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. Он перешел в московский после единственного сезона в европейском баскетболе, который он провел в составе "Басконии".

Хиллиард не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи. В 35 матчах чемпионата Испании показатели Дэррана – 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи, 42,5 процента трехочковых.

В 2015 году выпускник университета "Вилланова" был выбран на драфте НБА "Детройтом" под общим 38-м номером.

​Три сезона в американском профессиональном баскетболе Хиллиард провел между НБА и G-лигой – два года в "Детройт Пистонс" и "Гранд-Рапидс Драйв", год в "Сан-Антонио Сперс" и "Остин Сперс". В рядах "Остина" форвард стал чемпионом "лиги развития" и самым ценным игроком турнира по версии престижного сайта Ridiculous Upside: его средняя результативность составила 20,5 очка при 39,3% попадания трехочковых.



В 2017-м Дэрран стал чемпионом Америки (FIBA AmeriCup) в составе сборной США.