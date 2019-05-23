Хиггинс готов остаться в ЦСКА

Атакующий защитник ЦСКА​ Кори Хиггинс, у которого вскоре заканчивается контракт, готов остаться в московском клубе. Американец с 2015 года выступает за армейцев.

– В первую очередь мы рассмотрим предложение от ЦСКА, – пояснил "Известиям" агент Хиггинса Никос Спанос. – Кори любит Россию, ему очень комфортно в Москве, а ЦСКА – один из лучших клубов Европы не только по результатам, но и по всем организационным моментам, связанным с командой.